Câmara de Nova Odessa retoma sessões na 2ª-feira

Depois de pouco mais de um mês suspensas devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as sessões da Câmara de Nova Odessa retornam nesta segunda-feira, dia 12, a partir das 14 horas. Na pauta da 7ª sessão do ano, apenas seis requerimentos, uma moção e três projetos de lei, todos de denominação de ruas no Jardim Florença.

O Poder Legislativo havia decidido interromper a realização das sessões e suspender o atendimento nos gabinetes após a confirmação de casos de Covid-19 em março. Alguns funcionários, além do vereador Paulo Bichof (Podemos), testaram positivo para a doença. A medida seguia orientações do Centro de Contingência do Covid-19, do Governo do Estado.

Em julho do ano passado, o então vereador Avelino Xavier Alves, o Poneis (PSDB), faleceu com a doença. A decisão do presidente Elvis Ricardo Garcia, o Pelé (PSDB), se baseou no aumento do número de casos na cidade e na região, assim como nas constantes notícias sobre o aumento de ocupação dos leitos de UTI disponíveis.

A última sessão havia ocorrido em 8 de março. A Câmara conta com o total de 31 servidores e todos os que podem estão trabalhando no sistema de ‘home office’. Os três projetos na pauta, todos do Poder Executivo, dão nomes de Joaquina da Motta Paiva à Rua 3, de Jacob Tendoro à Rua 2 e Maria Aparecida Pierin Camargo à Rua 13, no bairro Jardim Florença.