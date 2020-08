Câmara de Nova Odessa prorroga validade de concurso público

A Câmara de Nova Odessa prorrogou por dois anos a validade do concurso público homologado em 31 de agosto de 2018, para provimento de cinco cargos e formar cadastro reserva para quatro outras funções. O certame prevê Motorista, Servente, Vigia, Auxiliar Administrativo, Recepcionista, Assistente Administrativo, Assessor Jurídico I, Assistente Legislativo e Contador.

De cinco vagas previstas, três já foram preenchidas: Auxiliar Administrativo, Assistente Legislativo e Contador. Devido à situação de calamidade pública decretada em todo o Brasil devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o poder público está limitado de realizar novas contratações até 31 de dezembro de 2021. O concurso foi realizado pela Vunesp (Vestibular da Universidade Estadual Paulista) e os cargos têm remunerações variando de R$ 2.284,20 a R$ 8.680,62.

Todas as informações do concurso público podem ser acessadas no link http://www.camaranovaodessa.sp.gov.br/Download/Listar/424.