Câmara de Nova Odessa destina R$100 mil para testes rápidos

A Câmara de Nova Odessa devolveu R$ 100 mil para que a prefeitura utilize no enfrentamento à pandemia de Covid-19. De acordo com o presidente da Casa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, os vereadores solicitaram que a prefeitura faça a aquisição de testes rápidos com esse recurso e a administração municipal aceitou a proposta.

“Nós, vereadores, aprovamos com agilidade todos os projetos direcionados ao enfrentamento da pandemia que o prefeito encaminhou para a Câmara. Também realizamos o projeto Câmara Solidária, para arrecadar alimentos para aqueles que estavam mais necessitados. Porém, ainda queríamos fazer mais e acreditamos que esse adiantamento de recursos pode auxiliar a Secretaria de Saúde na identificação de pacientes positivados, tratamento e isolamento dos mesmos para conter o avanço da pandemia”, explicou Pelé.

“Quero aqui ressaltar que essa não foi uma atitude isolada do presidente da Câmara, mas sim de todos os nove vereadores desta legislatura, que estão unidos para defender todas as causas em benefício da população”, completou Pelé.

Os recursos foram devolvidos para a conta da prefeitura no dia 23 de junho.

De acordo com informações divulgadas no site da prefeitura, existe um contrato válido para aquisição de testes para detecção rápida, qualitativa e diferencial de anticorpos IGG/IGM. A ata de registro de preços foi assinada em novembro do ano passado, com validade de um ano. Por esse contrato, os testes têm custo unitário de R$ 10,80 e os recursos devolvidos antecipadamente pela Câmara seriam suficientes para a compra de cerca de 9.260 testes.