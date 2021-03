Câmara de Nova Odessa chega a 4 casos de Covid

Após a confirmação do 4º caso de Covid-19 neste mês, a Câmara de Nova Odessa decidiu por continuar com as sessões suspensas até o dia 30 de março, enquanto durar a ‘Fase Vermelha’ do Plano São Paulo. Três funcionários, além do vereador Paulo Bichof (Podemos), testaram positivo para a doença. O caso mais recente foi confirmado na segunda-feira (15).

O Ato da Mesa Diretora que regulamenta a suspensão do atendimento leva em consideração a reclassificação de todo o Estado no Plano São Paulo, realizada na semana anterior, com as regiões paulistas na fase mais restritiva por pelo menos 14 dias. A medida local está em consonância com orientações do Centro de Contingência do Covid-19, do Governo do Estado.

O presidente da Câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB), defende a restrição para evitar a expansão do vírus no Poder Legislativo. No ano passado, três vereadores foram diagnosticados com Covid-19 e um deles, Avelino Xavier Alves (o Poneis), faleceu no dia 9 de julho com a doença. “Não podemos arriscar neste momento complicado”, frisou Pelé.

Pelé reforçou que a decisão foi baseada no aumento do número de casos na cidade e na região, assim como nas constantes notícias sobre o aumento de ocupação dos leitos de UTI disponíveis. A última sessão ordinária ocorreu no dia 8 de março. A Câmara conta atualmente com o total de 31 servidores e todos os que podem estão trabalhando no sistema de ‘home office’.