Câmara de Americana única que reduziu gastos em 2020

A Câmara de Americana foi a única da região que reduziu seus gastos no ano de 2020 – em comparação com 2019. Os números constam em relatórios elaborados pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

O presidente do biênio 2019-2020 da Câmara, Luiz da Rodaben (Cidadania) informou que reduziu em R$ 100 mil os gastos com funcionamento, após ter revisado contratos de fornecedores, e também diminuiu em R$ 200 mil as despesas com pessoal.

Nas outras três Câmaras Municipais da região de abrangência do Novo Momento, os gastos subiram de 2019 para 2020: de R$ 4,86 milhões para R$ 5,08 milhões em Nova Odessa (2,4%); de R$ 14,58 para R$ 14,59 milhões em Santa Bárbara d’Oeste (0,02%); e de R$ 19,89 milhões para R$ 20,36 milhões em Sumaré.