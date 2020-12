Câmara de Americana entrega título de cidadão emérito

A Câmara Municipal de Americana realizou na segunda-feira (7) sessão solene para entrega do título de cidadão emérito a Cesar Augusto Rosa de Camargo, por relevantes serviços prestados ao município. A honraria foi concedida através de decreto legislativo de autoria do vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim (Solidariedade).

Participaram da solenidade os vereadores Kim e Welington Rezende (Patriota e a cidadã americanense e vereadora da 15ª legislatura Divina Bertalia, além de convidados, amigos e familiares do homenageado.

Durante o uso da palavra o vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim, autor da honraria, falou da importância do devido reconhecimento ao homenageado. “Estou muito feliz em poder estar sendo um instrumento desse reconhecimento, que com certeza é de toda nossa sociedade americanense, que se orgulha muito de você, do seu talento, sua dedicação, seu amor à música e à arte. Em nome de todos parabenizo e agradeço, pois você tem nos trazido muita alegria, muito orgulho e faz vibrar os corações de muita gente pelo Brasil e pelo mundo com a sua voz. Muito obrigado por tudo que você tem feito para a humanidade, pois a música transcende qualquer fronteira, não tem uma língua, é a linguagem universal que toca o coração de todos. Parabéns e muito sucesso”, disse.

O cidadão emérito usou a palavra para agradecer pela homenagem. “Fico muito feliz e orgulhoso em dizer que hoje estou aqui porque tive incentivo dos líderes dessa cidade na época que comecei. Incentivo de uma secretaria de cultura, de um conselho de cultura que acreditou no meu trabalho. Tive a incrível experiência de cantar com a Orquestra Sinfônica, com a banda municipal. Por isso, peço que não permitam que a cultura dessa cidade morra. Sonho que Americana viva a cultura, que novos artistas possam aflorar nessa cidade. Valorizem as pessoas que estão próximas de você que sonham em ser artistas. Um grande abraço a todos e viva a cultura americanense”, falou Cesar Augusto Rosa de Camargo.

Cesar Augusto Rosa de Camargo

Nascido em dezembro de 1988 na cidade de Americana, Cesar Augusto Rosa de Camargo é filho de Aparecida e Luis. Sempre esteve envolvido no meio musical, nos grupos de oração e também no coral da igreja, na Paróquia São Luís Gonzaga, do qual seus pais fazem parte até hoje.

Com 8 anos foi estudar com a professora Idalina Ruela, que o incentivou a continuar na música. Com essa idade ganhou do pai uma coletânea de CDs. Foi seu primeiro contato com a música clássica.

Aos 12 anos realizou sua primeira apresentação com voz lírica. Aos 15, Cesar foi estudar na Escola de Música de Piracicaba, entrando posteriormente, para um coral de Americana e aos 16 anos passou a integrar a Orquestra Sinfônica de Americana.

Aos 17 anos surgiu a oportunidade de participar do quadro “Novos Jovens Talentos”, no programa do Raul Gil. O jovem americanense o ganhador do concurso, gravou um CD e ganhou uma bolsa de estudos na Cia. de Ópera São Paulo.

Com a incerteza de seguir com a música profissionalmente, Camargo começou a estudar Direito em Americana. Em 2011, recebeu um convite para uma audição na Rússia e acabou ficando por 7 anos. Aos 30 anos, o cantor vive em São Petesburgo, segunda maior cidade da Rússia, onde é contratado por um teatro federal russo.

Na Europa concluiu cursos de graduação e especialização. É especialista em óperas e ator de teatro musical. Acumula prêmios internacionais e concertos em diversos países europeus. Recebeu três prêmios no Concurso Internacional de Ópera Rimsky Korsakov, na Rússia; 1o Lugar no Concurso Internacional “The Light of Christmas Star”, realizado na Suécia e na Finlândia.

O tenor americanense volta sempre à sua cidade natal para amenizar a saudade. Considerado um dos maiores cantores do Brasil, com timbre único, bela interpretação e musicalidade, utiliza técnica de ópera para eternizar grandes sucessos da música popular.

Por meio do projeto DESPERT’ART, Cesar Camargo desenvolve um trabalho social muito importante junto às crianças da Escola Estadual Professor Alcindo Soares do Nascimento, de Americana, cujo objetivo é motivar nas crianças o amor pela música.

Sua presença nos palcos nacionais e internacionais é uma garantia de seu talento, levando o nome de nossa cidade por onde passa.