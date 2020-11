Câmara de Americana apoia campanha Novembro Azul

A Câmara Municipal de Americana manifesta publicamente seu apoio ao “Novembro Azul”, campanha nacional de conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. O movimento, que tem a adesão de diversos setores da sociedade civil, promove durante todo o mês de novembro ações que visam chamar a atenção para a realidade do câncer de próstata e a importância do diagnóstico precoce. Para lembrar a data, o Legislativo instalou duas faixas na cor azul nos pilares da entrada principal do prédio.

O câncer de próstata é a segunda maior causa de morte por câncer do mundo. Segundo o Ministério da Saúde, anualmente são registrados no Brasil cerca de 68 mil novos casos e 15 mil mortes causadas pelo tumor. A doença tem 90% de chances de cura se for detectada precocemente, o que reforça a importância de consultas médicas e exames frequentes.

O Novembro Azul surgiu na Austrália em 2003, aproveitando as comemorações do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, realizado a 17 de novembro. No Brasil, o movimento foi criado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida em 2011. Para mais informações, acesse: http://ladoaladopelavida.org.br/novembro-azul.