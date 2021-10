Câmara aprova projeto que incentiva adoção de animais

Foi aprovado na última quinta-feira na Câmara Municipal de Americana o projeto de lei de autoria do vereador Juninho Dias (MDB) que visa fomentar a adoção de animais no município.

A proposta, que foi aprovada em primeira discussão, exige que estabelecimentos veterinários e comércios de produtos para animais afixem cartazes de incentivo à adoção responsável de animais em seus locais de maior concentração de pessoas, como recepção, caixas e balcões de atendimento.

“Apesar de já existir no município uma legislação parecida com a apresentada, a mesma não tem efetividade. esbarrando em alguns impedimentos. Com o novo projeto, a regulamentação será adotada e cobraremos sua efetividade. Essa é mais uma forma de garantir o bem-estar animal em Americana.”

O projeto, depois de aprovado em segunda discussão na próxima quinta-feira, deverá ser regulamentado pelo Poder Executivo para que possa ter ampla aplicação e especifique as formas a serem adotadas.