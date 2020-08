Câmara Americana volta com sessões presenciais nesta quinta

A Câmara Municipal de Americana concluiu nesta segunda-feira (3) as adaptações no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo para retomar a realização de sessões ordinárias presenciais respeitando os protocolos sanitários e de distanciamento para o combate ao Covid-19. Com o fim do recesso parlamentar, a primeira sessão acontece nesta quinta-feira (6), às 14h.

Foram instaladas divisórias de vidro nas bancadas dos vereadores, na Mesa Diretora e na sala de imprensa, afixados cartazes reforçando a obrigatoriedade de uso de máscaras durante toda a permanência nas dependências do Legislativo e demarcadas as cadeiras que poderão ser utilizadas na galeria, promovendo o distanciamento entre os assentos. Será também disponibilizado álcool em gel a todos os parlamentares.

Seguindo as regras de reabertura do Plano São Paulo, as sessões serão realizadas sem a presença de público enquanto Americana permanecer na categoria laranja, sendo permitida apenas a presença dos vereadores e funcionários administrativos de apoio. O plenário será reaberto com capacidade reduzida quando o município avançar para a fase amarela. Caso a cidade retorne para a fase vermelha, as sessões deverão voltar a acontecer via videoconferência.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Luiz da Rodaben, o objetivo é garantir a segurança de todos os parlamentares e promover o retorno gradual das atividades. “Durante o período de quarentena, realizamos as sessões por videoconferência para darmos andamento às discussões e votações necessárias. Agora, as divisórias irão garantir o distanciamento dentro dos protocolos sanitários e permitir a realização das sessões normalmente”, avaliou o chefe do Legislativo.