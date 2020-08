Câmara Americana vence e segue com 3 assessores

Os vereadores da Câmara de Americana vão seguir com três assessores a partir do ano que vem e a decisão de reduzir caberá somente aos legisladores. A Justiça decidiu não acatar o pedido do promotor Sérgio Buonamicci, que propôs a redução no número de assessores no ano passado. O vereador Welington Rezende/Patriota tentou levantar o debate na atual legislatura.

No pedido de Buonamici, movido via ação pública, ele pedia a redução para apenas um assessor por gabinete. A defesa da Câmara convenceu o juiz Gilberto Ferreira Neto, que definiu o caso da necessidade dos três assessores por vereador.