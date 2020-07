Câmara Americana suspende atendimento ao público

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Luiz da da Rodaben (Cidadania), informa que em atendimento à atualização do Plano São Paulo divulgada nesta sexta-feira (3) pelo governo do estado, que classificou como Fase 1 (vermelha) a região em que Americana está localizada, a Câmara irá suspender o atendimento ao público e retomar o expediente em horário reduzido, das 12h às 17h. As medidas valem a partir de segunda-feira (6) e terão efeito enquanto a cidade permanecer na categoria vermelha. A sessão ordinária da próxima quinta-feira (9) acontecerá conforme programado, às 14h, por videoconferência.

A Câmara reforça que tem seguido todas as recomendações emitidas pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde e adotado os protocolos sanitários vigentes, como obrigação do uso de máscaras, disponibilização de álcool gel, orientação para o distanciamento social, reforço na limpeza e adequação das áreas comuns, buscando garantir a segurança de funcionários, vereadores e população. Desde a retomada das atividades presenciais, todos os funcionários foram orientados a informar imediatamente o superior hierárquico e a Coordenadoria de Recursos Humanos e a procurarem uma unidade de saúde em caso de sintomas.

Reforçamos a importância de a população adotar cuidados preventivos, evitar locais com aglomeração de pessoas, promover a higienização correta e frequente das mãos e colaborar em um momento de necessidade de conscientização global.

As pessoas que precisarem entrar em contato com a Câmara podem fazer através do telefone (0800-771-9701), site oficial (enviando uma mensagem através do link “Fale Conosco”, no endereço www.camara-americana.sp.gov.br) ou e-mail ([email protected]).