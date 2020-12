Câmara Americana devolve valor recorde à prefeitura em 2020

A Câmara Municipal de Americana devolverá um montante de R$ 6.924.723,12 em recursos não utilizados ao longo deste ano para a prefeitura municipal. Segundo dados da Coordenadoria de Controladoria, Finanças e Orçamento da Casa, esta foi a maior devolução de valores da história do Legislativo, que utilizou apenas 77,18% do orçamento previsto, que era de R$ 30.345.000,00. O valor devolvido foi 31,13% superior ao do ano passado, quando foram devolvidos R$ 5.280.631,97 aos cofres do município.

Após o fechamento das contas, a Câmara concluiu a devolução final de R$ 2.923.773,12. Este valor, somado aos R$ 4.000.950,00 que já haviam sido anulados anteriormente do orçamento (recursos que seriam utilizados na construção do novo prédio do legislativo), totalizou os R$ 6.924.723,12 devolvidos ao longo de 2020. Neste montante estão inclusos R$ 500 mil que o legislativo já havia devolvido antecipadamente em abril, para utilização em ações do município no combate à pandemia de Covid-19.

De acordo com o presidente do legislativo, vereador Luiz da Rodaben (Cidadania), a devolução reforça o compromisso do legislativo municipal com o uso consciente e responsável dos recursos públicos. “Diante da crise mundial que vivemos neste ano, nada mais justo que a Câmara faça a sua parte utilizando com responsabilidade os recursos a que tem direito e devolvendo à prefeitura estes valores que poderão ser empregados diretamente na melhoria da qualidade de vida de todos os americanenses”, afirmou.