Câmara Americana deve demitir 15 assessores por falta de diploma

O presidente da Câmara de Americana, Thiago Martins (PV), afirmou, nesta quinta-feira, que deve demitir 15 assessores que não possuem ensino superior. A decisão de Thiago pelas demissões é decorrente de um apontamento do Tribunal de Contas no mesmo tema porém, na gestão passada.

Segundo Thiago, as contas da última gestão já trouxeram os apontamentos e o objetivo é regulamentar para que o mesmo não aconteça na sua gestão à frente do poder legislativo. “Tudo que for pra organizar e trazer benefício pra Câmara, a gente vai acatar”, disse Thiago.

Hoje a Câmara possui 57 assessores (3 por vereador), 15 não possuem o ensino superior concluído, sendo que alguns concluem os estudos ainda este ano. Desses 15, 4 ou 5 não estão matriculados.

“Estamos conversando com o corpo técnico da casa pra gente ver a possibilidade de regulamentar isso. O Tribunal aponta que isso tem que ser imediato. Se tem que fazer, vamos acatar”, disse o presidente.

Thiago ainda lembrou que isso já aconteceu com o corpo técnico da casa – hoje todos possuem ensino superior -, e que agora será feito também na assessoria dos vereadores. “Isso já vem sendo esperado desde 2015, só aconteceu na minha gestão, fui premiado”, disse.