Calor e isolamento impulsionam vendas de piscina

De acordo com a ABF – Associação Brasileira de Franchising – o setor de Casa e Construção voltou a registrar índices consideráveis de aumento no último mês de julho, atingindo uma alta de 36%. Seguindo essa linha, a iGUi, líder mundial em fabricação de piscinas de poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV), apresentou, em setembro, um rendimento 211% maior em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo Filipe Sisson, CEO e fundador da iGUi, esse foi o melhor setembro nos últimos 25 anos. “O isolamento social e os dias mais quentes têm colaborado para fomentar as nossas vendas. Sem ter para onde ir, muitas famílias resolveram valorizar as áreas de lazer e investir na qualidade de vida dentro do lar”, explica.

Ainda segundo o executivo, o marketing digital foi transformador para o dia a dia dos franqueados. “Percebemos que o nosso público-alvo estava conectado com as redes sociais e impulsionar a mudança de mindset dos franqueados passou a ser a nossa missão. Por meio da UniGUi – Universidade da Piscina – capacitamos os lojistas para as vendas online. Eles perceberam que o e-commerce tinha muito mais a oferecer do que podiam imaginar”, conclui.

De acordo com o balanço da franqueadora, até março, as vendas ainda estavam alinhadas com o ano de 2019. Em março, o faturamento caiu 20% devido à pandemia. A recuperação começou em maio, seguida de junho, com um crescimento de 54%, julho com 123% e agosto com 215%.