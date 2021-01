Calor pode ser recorde em São Paulo nesta sexta

Por enquanto, nada de ventinho fresco para São Paulo. O ar continua muito quente em todas as áreas paulistas e na capital a temperatura também permanece muito elevada. A tarde desta sexta-feira poderá ser a mais quente do ano até agora na cidade de São Paulo, com previsão de temperatura máxima de até 33°C. O recorde atual de calor para 2021 é de 32,1°C, no dia 18 de janeiro. Essa também é a maior temperatura para o verão 2020/2021 que começou no dia 21 de dezembro de 2020.

Calor e pancadas de chuva em SP

Áreas de instabilidade ainda estão ativas sobre o estado de São Paulo e deixaram muitas nuvens espalhadas por quase todas as regiões paulistas. Radares meteorológicos detectavam algumas áreas de chuva na madrugada próximas da região centro-oeste e sul do estado. Nesta região, as pancadas de chuva vão continuar pela manhã. Atenção porque há risco de temporais, principalmente entre a tarde e a noite.

Na Grande São Paulo e nas outras regiões paulistas, o período da manhã é sem chuva, apesar da presença da nebulosidade. Mas a previsão é de que as pancadas de chuva voltem acontecer à tarde ou à noite na Grande São Paulo e na maioria das áreas do interior e do litoral. Algumas pancadas podem ser moderadas a fortes, mas de forma isolada e com curta duração.

A região de Pirassununga, Ribeirão Preto e Franca , e também o litoral norte e áreas no vale do Paraíba como a região de Lorena e Cruzeiro, seguem o dia com sol, muito calor e sem previsão de chuva.

Previsão para o fim de semana

O mês de janeiro vai terminar muito quente no estado de São Paulo e também com pancadas de chuva em quase todas as áreas.

A nebulosidade tende a diminuir permitido que o sol apareça com mais força. As praias paulistas devem ficar com bastante sol, com previsão de algumas pancadas de chuva a partir da tarde apenas no sábado. No domingo apenas o litoral sul poderá ter pancadas de chuva.

A Grande São Paulo tem um fim de semana muito quente, com sol e pancadas de chuva com raios à tarde à noite. Há risco de chuva moderada a forte, mas de forma isolada. A temperatura fica muito elevada na cidade de São Paulo e o calor pode bater recorde novamente.

A região de Ribeirão preto e de Franca vão continuar sem chuva no fim de semana.

O calor é intenso em todo litoral e também pelo interior do estado. Não a expectativa de chegada de ar frio de origem polar sobre São Paulo, pelo menos até a próxima terça-feira, 2 de fevereiro.

