Calor extremo no estado no fim de semana

O ar muito quente e seco continua predominando sobre o estado de São Paulo nesta sexta-feira, enquanto uma frente fria se afasta no mar deixando só o litoral com muitas nuvens e temperatura amena. Mesmo assim, não tem previsão de chuva para as praias.

Na Grande São Paulo e nas outras regiões paulistas, o sol fica forte e a população deve ficar atenta com o excesso de calor e a secura do ar.

Quase 40°C no interior de SP

Temperaturas muito elevadas voltam a ser registradas no período da tarde chegando quase aos 40°C em locais do oeste e norte do estado de São Paulo.

Na capital, a temperatura na tarde desta sexta, 11 de setembro, se aproxima do recorde de calor do ano que é de 33,7°C, em 27 de janeiro.

Ontem, segundo o INMET – Instituto Nacional de Meteorologia – a temperatura na cidade de São Paulo chegou aos 33,4°C e foi a segunda mais alta do ano. O nível mínimo de umidade relativa do ar registrado ontem na região do Mirante de Santana, na zona norte da capital, foi de 15%, igualando o registro de 6 de setembro. Foi a segunda tarde mais seca do ano até agora, apenas um ponto percentual maior do que os 14% registrados no dia 27 de janeiro de 2020

Maiores temperaturas registradas pelo INMET em SP em 10/9/2020

Cidade

T max em 10/9/2020 (°C)

Valparaíso – 39.6

Votuporanga- 39.0

Catanduva- 38.8

Jales- 38.7

Lins- 38.7

Barretos- 38.2

Dracena- 38.2

Ibitinga- 38.0

Tupã- 37.8

São Simão- 37.7

Fim de semana com calor extremo

Quem não tem gostado do calorão dos últimos dias vai ficar ainda mais incomodado no fim de semana. A temperatura vai subir mais! Será um fim de semana com temperaturas extremas, que não ocorrem sempre. Tudo indica que será o fim de semana mais quente do ano até agora, com vários recordes de calor no estado de São Paulo.

A baixa umidade relativa do ar e o ar poluído também vão incomodar muitos paulistas neste fim de semana.

A Grande São Paulo, o litoral e o interior vão tem sol forte durante todo o fim de semana.

O calor de 40°C vai ser sentido em diversas cidades do interior paulista.

Na cidade de São Paulo, a expectativa é de que a temperatura alcance até 35°C neste sábado, 12, e tenha uma ligeira queda no domingo. A expectativa é de recorde de calor para este ano.

Mas nem faz tanto tempo assim que São Paulo ferveu em setembro. No ano passado, no dia 12 de setembro, a temperatura na capital chegou aos 35,9°C, segundo o INMET. É calor demais para esta época! A média normal de temperatura máxima para setembro é de 24,4°C.

O litoral de São Paulo vai ter muito sol e calorão também no fim de semana. O vento volta a soprar do interior e traz ar muito quente e seco. Tanto o sábado como o domingo serão ensolarados e com temperaturas muito altas. Não tem previsão de chuva.

Um pouco de chuva para São Paulo

São Paulo está quente e seca demais e precisa muito de um pouco de chuva. E ela está chegando com uma frente fria na próxima segunda-feira. Mas a expectativa de um pouco de chuva é só para o litoral e algumas áreas da Grande São Paulo. Outras áreas no sul e no leste do estado podem sentir um aumento da quantidade de nuvens, mas a chance de chuva é baixa.

Mesmo com a chegada desta frente fria, a segunda-feira ainda será um dia de calor, inclusive na capital. A temperatura só vai baixar na terça-feira, quando também deve chover um pouco.

