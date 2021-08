Caldeira de fábrica pega fogo no Nova Americana

A caldeira de uma fábrica pegou fogo na tarde deste sábado e causou enorme correria em Americana. O caso aconteceu em uma indústria têxtil do bairro Nova Americana e mobilizou equipes do corpo de bombeiros. Ninguém se feriu. Três equipes foram acionadas para ir até a rua Aimorés, chegando ao local verificado que se tratava de um incêndio em uma caldeira de circulação de óleo de 800 litros, que teve problemas técnicos.

Oito militares e dois caminhões da corporação realizaram o combate às chamas, um caminhão pipa particular também auxiliou no combate ao fogo, uma equipe de comando de área de Piracicaba também esteve coordenando a operação de combate e resfriamento do local em chamas usando cerca de 15.000 litros de água para conter o incêndio.

O local foi deixado em segurança após 50 minutos de trabalho dos bombeiros. Com a ação rápida dos militares, o prejuízo foi menor para a empresa pois não houve tempo para que o fogo se alastrasse.