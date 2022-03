Calçadão recebe evento com música e dança neste sábado

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana realiza, no próximo sábado (5), um evento no Convívio, na área central da cidade, a partir das 10 horas. O flash mob, com música e dança, será alusivo ao Dia Internacional da Mulher.

“Nossa pasta tem realizado atividades no centro comercial da cidade como forma de estimular o fluxo de pessoas na região e, consequentemente, incrementar o comércio local”, enfatizou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Na Estação Cultura, haverá apresentação de maracatu com o Grupo Baque Mulher, das 10 às 12 horas; e exposição e venda de artesanato, das 9 às 15 horas, com entrada gratuita.

A Estação Cultura fica na Avenida Doutor Antonio Lobo, ao lado do Terminal Metropolitano.