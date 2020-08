Calçadão ‘bomba’ neste sábado em Americana

No primeiro dia da fase amarela em Americana, o calçadão do centro da cidade recebeu bastante gente para compras do dia dos pais.

No movimento intenso, foi possível ver pessoas sem máscaras ou usando o acessório de forma incorreta, apesar da obrigatoriedade do uso em áreas públicas.

A partir de segunda-feira, o comércio passa a funcionar 6 horas por dia e – com o avanço de fase – academias, bares, restaurantes e salões de beleza poderão reabrir com algumas restrições.

JOGO. Este sábado também foi marcado por aglomerações em pontos específicos em decorrência do jogo entre Corinthians e Palmeiras. Aglomerações foram presenciadas em postos de combustíveis e alguns bares pela cidade.