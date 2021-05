Caiu do penhasco e foi salvo pela Gama

Um homem que caiu de um penhasco na tarde deste domingo em Americana foi salvo por agentes da Guarda Municipal/Gama. Testemunhas disseram que ele teria ameaçado se jogar antes do acidente. A equipe da Guarda fazia patrulhamento e foi chamada por uma mulher, que dizia que o homem- T. S., 45, ameaçava se matar e estava próximo a um penhasco das fábricas Carioba que dá acesso ao Rio Piracicaba.

Enquanto os guardas municipais conversavam com o homem, algumas equipes da Polícia Militar e corpo de bombeiro chegaram no local, quando então o homem caiu do penhasco. Os guardas municipais se jogaram atrás dele, conseguindo segurar o homem. Foi feita então uma corrente humana entre os PMs e Bombeiros para puxar os Guardas e resgatar o homem.

Após o resgate, foi conduzido ao hospital municipal para os procedimentos cabíveis e apresentado o fato ao plantão policial.

A foto é do período da manhã, quando o homem teria jogado sua motocicleta contra uma lixeira na rua Maestro Silvio Bianchi, ocasionando a queda, sendo socorrido pelo resgate.