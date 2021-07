Caiu de moto e morreu na Nicolau Abdala

Um homem morreu depois de bater e cair com sua moto na manhã deste domingo em Americana.

O Acidente de trânsito foi na Av Nicolau João Abdala por volta das 8h.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para um acidente de trânsito, sendo uma motocicleta com 2 vítimas (irmãos, 16 anos R.C.F. e o outro maior de idade K.C.F).

Ao chegar ao local da ocorrência, a vítima menor de idade estava sentado no banco do passageiro de um veículo, aguardando socorro, tinha contusões na coluna e sinais vitais estáveis, foi estabilizado e socorrido pela UR305, a outra vítima estava em PCR (parada cardiorrespiratória) caída ao lado da moto, a uns 20m da rodovia, onde foram feitos os procedimentos de salvamento e primeiros socorros.

Foi realizado o transporte imediato ao Hospital Municipal de Americana, ambas as vítimas foram socorridas ao H.M.

A vítima maior de idade, ao chegar no hospital, não resistiu e foi a óbito.

O acidente ocorreu ao lado da ponte que fica em frente ao casarão do Salto Grande, sentido Americana.