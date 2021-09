Caiu com droga nos Lírios

Ação da Guarda Municipal de Americana terminou com um ponto do tráfico de drogas no jardim dos Lírios. A ação foi na rua Azulão, na madrugada, por volta das 1:35h. A equipe de Romu 167. Gcms Subinspetor J. Eduardo, Edson, Roque contou com o apoio do time Romu 166. Gcms Inspetor Charles, Bruno, Nelson.