Caiu com droga na porta de casa

Um homem foi detido dentro de casa por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira em Americana. Ação da Gama (Guarda Municipal) do time subinspetor Caue e GM A. Rodrigues foi por volta das 8h na rua Jaçanã no jardim dos Lírios.

K.S.B., 28, foi avistado pela equipe e fugiu pra dentro de uma casa abandonada. Os GMs saíram no encalço devido o portão estar fechado e ele conseguiu fugir pelos telhados. Ele não foi localizado na hora, porém deixou cair uma sacola contendo 112 porções de maconha, 32 porções de crack, 23 porções de cocaína e R$ 16,50.

Na tentativa o rapaz e com o apoio de outras viaturas, a equipe deparou com K., que novamente fugiu com a bicicleta sendo então acompanhado e pela rua Cardeal. Ele caiu ao solo e foi detido e com ele localizado 35 porções de crack e R$ 65, sendo conduzido ao C.P.J. onde narrado os fatos a autoridade indivíduo permaneceu preso.