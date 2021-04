Café Filosófico traz série de lives sobre saúde mental

O Café Filosófico CPFL apresenta uma nova série de lives “fica em casa” – gravações ao vivo com palestrantes transmitindo diretamente de suas casas – em um debate acerca da saúde mental. A série é composta por quatro encontros realizados nos meses de abril e maio, com transmissão gratuita pelo canal do Café no Youtube.

Sob a curadoria de Neury Botega, psiquiatra e professor titular do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, “Transtornada mente – uma visão da psiquiatria” vai debater o aumento dos transtornos mentais e a preocupação com a saúde mental nos dias de hoje, além de discutir a relação desse aumento com os acontecimentos atuais.

“De tempo em tempo surgem estatísticas sobre o crescimento do número de pessoas acometidas por ansiedade, depressão, insônia e várias dependências, de substâncias psicoativas a redes sociais. Nesta série, com a expertise dos colegas Marco Bessa, Mário Eduardo Costa Pereira e Luiz Alberto Hetem, vamos interpretar e compreender esse aumento dos transtornos mentais e entender como o fenômeno se associa com as mudanças por que passa a nossa sociedade”, explica Neury.

Para a estreia, que acontece na próxima quinta-feira, dia 8/4, às 18 horas, Neury Botega aborda a “Depressão” como tema da discussão. “Algumas pessoas chegam tristes ao consultório de um psiquiatra. Um contato franco com nosso mundo interno envolve, de fato, certa dose de tristeza. É inevitável. Zero de tristeza não é realista, tampouco sadio. Outras pessoas trazem à consulta uma das maiores, se não a maior, crise de suas vidas: uma depressão. É diferente de tristeza; depressão é uma doença”, observa o psiquiatra.

Neste programa, além da diferença entre depressão e tristeza, Botega fará uma abordagem histórica, perpassando os conceitos de humor, temperamento e melancolia. Ele também vai apresentar as várias facetas clínicas da depressão e as ideias básicas que norteiam a formulação do diagnóstico e o tratamento dos quadros mais graves da doença.

O Café Filosófico CPFL “fica em casa” é inédito e gratuito, transmitido pelo canal do programa no Youtube e na página do Instituto CPFL, no Facebook. Ative o lembrete para a live aqui.

Serviço

Café Filosófico CPFL #ficaemcasa com Neury Botega, psiquiatra

Quando: dia 08/04, quinta-feira, às 18h00

Onde: youtube.com/CafeFilosofico e facebook.com/InstitutoCPFL

Participação: https://youtu.be/Vb9F2FVlWWM

Informações: institutocpfl.org.br