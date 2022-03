Caetano e o skate da Gruta e Léo na área verde do Alvorada

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações e providências da prefeitura quanto à manutenção da pista de caminhada da Gruta Dainese. No documento, o parlamentar relata ter recebido reclamações de moradores dos bairros Parque das Nações e Morada do Sol a respeito da pista que contorna a área verde, localizada na Avenida Estados Unidos. Segundo Marcos Caetano, a falta de manutenção vem causando transtorno e preocupação à população que utiliza o local em função do mato alto, acúmulo de sujeira descarte irregular de entulhos.

“Por se tratar de uma área de que é muito utilizada, a manutenção da pista é necessária para as pessoas que fazem exercícios diariamente. A iluminação pública é muito importante também, principalmente as luminárias de LED, para mais visibilidade, sendo assim de extrema necessidade que nesses pontos sejam instaladas também câmeras de monitoramento para inibir e identificar quem joga lixo e entulho no local”, afirma o parlamentar. No requerimento, o autor questiona se há previsão para a manutenção da pista de caminhada e para a capinação e limpeza da área. Pergunta também se a iluminação do espaço público pode ser modernizada com a instalação de novos pontos de luz e o que é preciso para a instalação de câmeras de segurança no entorno da área verde.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de quinta-feira (24).

Léo da Padaria vistoria limpeza em áreas verdes do Alvorada

O vereador Léo da Padaria (PV) vistoriou na quarta-feira (16) com o secretário municipal de Meio Ambiente, Fábio Renato Oliveira, os serviços de limpeza e roçagem realizados pela secretaria em áreas verdes da região do Jardim Alvorada. O trabalho atende à indicação nº 1446/2022 protocolada pelo parlamentar na Câmara Municipal de Americana.

Na mesma visita, Léo e o secretário aproveitaram para verificar as condições de árvores do bairro localizadas nas ruas Arco-Íris e Vênus para as quais há pedidos de análise técnica quanto à infestação de cupins e risco de queda. As demandas foram apresentadas ao vereador por moradores.

“Os serviços de limpeza e roçagem são solicitações muito comuns neste começo de ano em razão das condições climáticas, que facilitam o crescimento da vegetação. Essa ação da prefeitura faz toda a diferença no dia a dia da população, que se vê insegura e ao mesmo tempo preocupada com o surgimento de animais peçonhentos diante do mato alto”, destaca Léo.

“Pudemos ainda mostrar ao secretário as espécies que apresentam problemas e têm oferecido risco aos moradores de casas próximas e pedestres, para que seja feita uma análise das medidas que podem ser adotadas”, completou.

Além do vereador e do secretário, também acompanharam os serviços o secretário-adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto, e o diretor da Unidade de Parques e Jardins, Antonio Donizete de Paula