Caetano questiona grana com asilos e Gualter

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações ao Poder Executivo sobre as instituições de longa permanência para idosos com termo de colaboração vigente com o município. No documento, o parlamentar destaca que muitas pessoas procuraram seu gabinete se queixando da falta de vagas nas instituições. Marcos Caetano relata ter visitado e fiscalizado diversas dessas instituições no município e verificado que as vagas ofertadas estão todas preenchidas, acrescentando que em conversa informal com os dirigentes e funcionários constatou que o valor pago pela prefeitura por vaga é inferior ao cobrado pela iniciativa privada, o que pode comprometer a qualidade do atendimento aos idosos.

“Muitas famílias enfrentam dificuldades para cuidar de seus entes queridos quando atingem a terceira idade, pois se de um lado é inexistente a possibilidade de vaga em uma das instituições com termo de colaboração vigente com a municipalidade devido às poucas vagas ofertadas, aliado ao fato da enorme fila de espera, por outro lado existe a dificuldade de a família custear a estadia em uma instituição particular dado ao seu elevado custo”,

No requerimento, Marcos Caetano questiona qual a quantidade de vagas custeadas pela prefeitura e quais casos estão sendo atendidos. Pergunta ainda se há fila de espera por acolhimento e, em caso positivo, qual a quantidade de pessoas. Questiona também qual o valor pago pelo município por vaga e o que seria necessário para ampliar a oferta de vagas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores na sessão ordinária de quinta-feira (3).

Gualter pede listagem completa de ônibus

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo sobre a frota de ônibus da empresa concessionária do transporte público coletivo de passageiros do município. No documento, o parlamentar cita o debate realizado na primeira sessão ordinária da Câmara em 2022, na quinta-feira (20), com responsáveis pela empresa Sancetur – Santa Cecília Turismo, que opera o sistema de transporte coletivo urbano de Americana. Eles foram convidados a dar explicações, por meio de requerimento (968/2021) assinado por diversos vereadores e aprovado em dezembro de 2021, após uma paralisação dos trabalhadores da empresa.

“Solicito informações da empresa concessionária em relação à atual frota de veículos que, de acordo com o procurador da empresa, Marco Abi Chedid, em declaração na sessão da Câmara, mantém atualmente circulando de 52 a 54 veículos na cidade”, comentou o autor.

No requerimento, Gualter pede que da listagem da frota de ônibus conste o modelo do veículo, ano de fabricação, a placa e as linhas que são atendidas por aquele carro. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária desta quinta-feira (27).