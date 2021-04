Caetano quer saber da empresa que vai atuar na Covid

O vereador Marcos Caetano (PL) quer conhecer mais da empresa Sociedade Beneficente Caminho de Damasco (SBCD), contratada de forma emergencial para atuar no enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Hospital Municipal (HM) “Dr. Waldemar Tebaldi”.

No documento, o parlamentar relata que foi procurado por usuários da rede municipal de saúde e também por profissionais da área questionando a forma como se dará a atuação da SBCD em substituição à empresa Hygea, também terceirizada, que era responsável pelo Pronto Atendimento Covid no HM.

“Apresentamos este requerimento em busca de informações após a divulgação de que a empresa Sociedade Beneficente Caminho de Damasco assumiu o contrato emergencial no dia 15 de abril, por apenas 30 dias, com valor do contrato de R$ 2,3 milhões”, destaca Caetano. O vereador questiona a quantidade de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, técnicos e auxiliares que serão contratados pela SBCD. Pergunta ainda se o número é suficiente para a demanda da ala de Covid-19 do Hospital Municipal, se foi feita uma pesquisa com outras empresas para assumir o PA da Covid em regime emergencial e quais critérios levaram à escolha da contratada.