Caetano propõe moção de aplausos a assistentes sociais

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de aplausos às assistentes sociais do município pelos relevantes serviços prestados à população em comemoração ao dia Nacional da Assistente Social, celebrado em 15 de maio. No documento, o parlamentar destaca que as assistentes sociais têm atuação impecável no atendimento profissional aos doentes e familiares e no auxílio a pessoas em situação de vulnerabilidade no município.

“A importância do serviço social, somada ao sucesso do tratamento, faz destes profissionais uma referência, verdadeiros anjos da guarda nos momentos mais difíceis de nossas vidas, além do atendimento e ajuda que prestam às famílias, que precisam de todo apoio”, comenta Marcos Caetano.

A moção será discutida e votada pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (20).