Autor do projeto de lei que proíbe o uso de fogos com estampido em Americana, o vereador Marcos Caetano (PL) lançou um abaixo assinado e vai propor debate antes da aprovação na Câmara. O projeto deve ser colocado para votação em agosto. Ele comentou a sanção estadual de lei semelhante.O governador do Estado sancionou a Lei 17.389/2021, que proíbe a queima, soltura, comercialização, armazenamento e transporte de fogos de artifício e de artefato pirotécnico de estampido no estado de São Paulo.