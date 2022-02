Caetano cobra Cross e Fernando leva Peol pra Cidade Jardim

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal d e Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) e casos diagnosticados de câncer no município. No documento, o parlamentar destaca que há relatos de que as pacientes atendidas no Núcleo de Especialidades de Americana com diagnósticos de câncer de mama, que necessitam de cirurgia, têm enfrentado demora no encaminhamento aos hospitais referenciados para atendimento e inicio do tratamento. O processo é feito via Central de Regulação Municipal Diretoria Regional de Saúde VII Campinas, onde os pacientes são inseridos conforme disponibilidade de vagas.

“Esse processo acaba acrescentando vários meses de espera. São meses aguardando por ligação do hospital para início do tratamento e sempre que entram em contato com a secretaria municipal de Saúde são informados que a partir do momento que o paciente está inserido no CROSS, o município não tem poder de interferência. Isso é desumano, pois a paciente está fragilizada e tem que esperar mais tempo devido à falta de recursos”, afirma o autor. Marcos Caetano menciona a implantação da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), prevista para funcionar em uma área do prédio anexo do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, e destaca declaração do secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, que pacientes que já aguardam na fila terão prioridade. “A prefeitura estima que sejam realizados 5.300 procedimentos e 650 cirurgias, conforme prevê o Ministério da Saúde e a secretaria de estado da Saúde. Além disso, será necessário contratar médicos especialistas para o atendimento e cirurgia nos pacientes”, destacou Marcos Caetano.

No requerimento, o autor pergunta a quais hospitais são direcionadas as pacientes com câncer de mama e colo de útero e como são realizados os agendamentos, se pessoalmente ou por meio de dispositivo eletrônico. Questiona ainda se existe algum projeto para aperfeiçoar o agendamento de consultas e qual o tempo de espera nos casos que necessitam de cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Por fim, pergunta se existe data programada para o inicio dos trabalhos da Unacon.

Fernando da Farmácia leva Peol e Odir pra Cidade Jardim

O vereador Fernando da Farmácia (PTB) visitou na quinta-feira (10) a região da Cidade Jardim com o vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e o secretário adjunto de Trânsito e Sistema Viário Pedro Peol para apresentar reivindicações da população que necessitam de atenção do poder público. Dentre as questões verificadas estão a enxurrada de lama que adentra o condomínio Residencial Jardim dos Lírios em dias de chuva; a necessidade de melhorias na estrutura da Cooperlírios para garantir melhores condições de trabalho aos cooperados e evitar problemas aos moradores que residem em seu entorno, como insetos, ratos e mau odor; a necessidade de instalação de redutor de velocidade na Avenida Cillos entre as ruas Barretos e Lindóia, no bairro Parque Novo Mundo; e um pedido do parlamentar por melhorias na camada asfáltica do trecho localizado entre a Rua dos Faisões e das Seriemas.

“Foi muito importante levar o vice e o secretário adjunto nesses locais. São situações que merecem nossa atenção porque influenciam o dia a dia da população. Assim como nós, a administração municipal quer que esses problemas sejam resolvidos e estão empenhados para que isso ocorra o mais breve possível”, comentou Fernando da Farmácia. “Acreditamos na boa parceria entre Executivo e Legislativo, pois é a população que se beneficia quando caminhamos juntos, focados no bem-estar da cidade. Nosso trabalho é para o cidadão”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

“As demandas apresentadas nessa visita são importantes para a população local e nós secretários, a pedido do prefeito, temos que dar a devida atenção sempre que somos procurados, seja pelos vereadores ou direto pela população. Verificamos in loco os problemas e já estamos trabalhando para resolvê-los”, concluiu o secretário adjunto Pedro Peol.