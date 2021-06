VÍDEO. Cadeirante é atropelado em Avenida de Nova Odessa

Imagens da GCM de Nova Odessa

Na noite de sexta-feira (18/06/21), as câmeras de monitoramento urbano da guarda municipal de Nova Odessa flagraram o momento exato do atropelamento de um cadeirante, identificado como E.P.F. S., de 43 anos, que trafegava pela avenida Carlos Botelho no centro da cidade.

O homem foi atingido por um veículo Classic de cor cinza, conduzido por um morador de Americana. O motorista alegou não ter visto o cadeirante no meio da via, mas parou para prestar socorro.

A Guarda Municipal imediatamente foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima além da preservação do local do acidente. A vítima foi socorrida pela Unidade de resgate e encaminhada ao hospital municipal com ferimentos leves nos pés e cabeça.