Cadastro do Mapa da Cultura Barbarense homologa 169 inscritos

A Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização (CASAF), do Conselho Municipal de Política Cultural, já homologou 169 trabalhadores culturais do Mapa da Cultura Barbarense – cadastro que coleta dados da área cultural de Santa Bárbara d’Oeste. Em 2020, por meio da Lei Aldir Blanc, o Município auxiliou oito espaços culturais e destinou recursos para 52 propostas artísticas com o repasse de aproximadamente R$ 1,2 milhão. O preenchimento segue e deve ser feito pelo link www.santabarbara.sp.gov.br/mapadacultura.

Ao todo, até o momento, são 294 inscritos, sendo 208 trabalhadores da Cultura, representando 71%, 32 grupos ou coletivos culturais, 26 empresas, entidades ou organizações, 15 eventos culturais e 13 espaços culturais. Entre as áreas de atuação, 19% são artesãos, 19% atores e atrizes, 15% músicos e musicistas, 5% artistas visuais e 3% escritores, além de 38% de outras manifestações artísticas. No caso das áreas prioritárias estão: teatro (23%), artes visuais (22%), música (16%), literatura e narrativa oral (12%), dança (11%) e outros (16%).

O objetivo, segundo o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, é criar uma rede de relacionamento onde as informações cheguem até a ponta e os homologados possam ter acesso às oportunidades oferecidas pelo Município, seja por meio de editais ou capacitações. “A Secretaria trabalha no desenvolvimento de uma política cultural a longo prazo, atendendo ao pedido do prefeito Rafael Piovezan. O mapeamento é um nítido recorte atual do panorama dos trabalhares e instituições privadas que promovem a cultura no município, geram renda e fomentam a economia criativa. A continuidade e a atualização garantem que a gestão local possa identificar as necessidades de investimento e promoção”, ressaltou Felix.

Em caso de dúvidas, a Secretaria de Cultura e Turismo dispõe de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo telefone (19) 3464.9424.