Cachorros morrem queimados em incêndio

Dois cachorros morreram queimados em um incêndio que atingiu uma casa em Americana esta segunda-feira. O caso foi atendido como fogo em residência e aconteceu na rua Hortolândia, Parque Novo Mundo, por volta das 13h.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência na hora que a viatura de incêndio estava em deslocamento para um fogo em mato. Diante da gravidade da ocorrência, o Cecom (sistema dos Bombeiros) fez contato com a viatura e pediu que desse atendimento ao fogo em residência. A viatura de resgate prosseguiu para o atendimento em apoio ao Auto Bomba, mesmo sem condições de combater o incêndio, com intenção de retirar e salvar possíveis vítimas (bem maior).

Uma equipe do trabalho administrativo partiu em apoio com o ABS (viatura de apoio de água). Ao chegar no local, foi constatado uma casa tipo edícula, de madeira, totalmente em chamas, haviam 2 botijões próximos ao fogo, um deles estava maçaricando, o que foi retirado do local. A rápida atuação da equipe do Corpo de Bombeiros foi fundamental para evitar a propagação do calor e fogo nas residências ao entorno, o fogo foi confinado e extinto.

Local deixado em segurança. Uma viatura da guarda municipal permaneceu no local. Os dois cachorros estavam mortos, não conseguiram escapar pois estavam presos na coleira.