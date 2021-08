Cachorródromo inaugura o Desafio do Super Cão

Todo mundo já assistiu a programas de televisão que tinham um quadro com circuitos para cachorros, como uma corrida com obstáculos, onde o cão mais ágil e com mais treino ganhava. Para quem sempre pensou “como seria meu cachorro em um circuito desses?” agora pode conseguir uma resposta.

O Cachorródromo®, o maior parque indoor para cães da América Latina, acaba de inaugurar o Desafio do Super Cão, a primeira pista de dessensibilização do Brasil. O que pra nós parece uma brincadeira, para os pets, na verdade, é uma terapia comportamental positiva, que tem como objetivo provocar uma mudança nas respostas baseadas na ansiedade e no medo através de estímulos específicos.

“No Desafio do Super Cão esses estímulos são provocados por meio do circuito, com diferentes obstáculos para os cães atravessarem, como rampas, piscina de bolinha e hastes. A ideia da atividade é fazer da mesma maneira como é praticada a modalidade agility, completando o percurso sem o tutor encostar no cão, apenas conduzindo-o. Em ritmo de Olimpíadas, o cachorro que completar a volta em menos tempo, terá seu nome estampado no Olimpo do Cachorródromo – uma placa com o nome dos recordistas”, explica Karen Fujiwara, fundadora do Cachorródromo®.

A terapia dentro da brincadeira

Para quem tem cachorro em casa, mas não tem muito conhecimento sobre comportamento animal e adestramento, o desafio não passa de uma atividade lúdica para divertir o pet e cansá-lo. Mas, é muito mais do que isso.

“A dessensibilização sistemática é uma técnica de modificação comportamental que visa a alterar a resposta emocional do cão a um determinado ‘gatilho’ e/ou reação inicial. Esta é uma terapia comportamental para cães que foi aperfeiçoada pelo psiquiatra sul-africano Joseph Wolpe. A dessensibilização sistemática expõe o cão a um ‘gatilho’ de baixo nível, que provocará uma resposta indesejada do cão em alguns cenários. A distância e a quantidade de estímulo são ajustadas de maneira gradual até o ponto em que o cão seja emocionalmente capaz de lidar com a situação”, enfatiza Karen.