Cachorro fugiu no Mollon e até agora não acharam

O Billy está desaparecido na região do Mollon e até agora não reapareceu. Segundo amigos da família que é dona dele, Billy foi levado para tomar banho em um petshop e ele teria sido perdido. “Olha, ela já tomou todas providências mas acusam o petshop de não ajudar”.

Amigos dizem que a dona anda dia e noite de carro procurando o cachorro amigos familiares estão postando ajudando. Nada do cachorro até agora e uma família sofrendo porque o cachorro até na cama dormia. Ele era muito bem cuidado e por um descuido de uma pessoa se perdeu.

“Por favor nos ajude publique de up para que não caia no esquecimento qualquer coisa entre contato com a dona Neura Zago ou até com Raquel Portella no facebook.

O #Billy é do bairro #Mollon Santa Bárbara