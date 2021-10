Cachorro é vítima de abuso sexual em Americana

Equipe da Guarda Municipal de Americana foi acionada nesta terça-feira, por volta das 10h, na Rua das Acácias, no Jardim São Paulo, a comparecer em uma residência para apoiar a equipe do deputado Bruno Lima em uma ocorrência de maus-tratos a animais.

No local, a equipe foi recebida pela representante da ONG Animais Tem Voz e assessora do deputado, Roberta, que afirmou à equipe que o cachorro que estava na residência sofria abusos. Havia um vídeo que constatava os abusos sexuais no animal praticados por um homem. Nas imagens, o homem manipulava o pênis do animal. O homem não foi localizado no momento da ação, mas foi identificado.

O cachorro foi examinado por um veterinário, que constatou lesões no órgão do animal. Os fatos foram apresentados na Central de Polícia Judiciária e será investigado. O cachorro foi recolhido e encaminhado para a ONG “Laticão”.