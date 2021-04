Cachorro cai em buraco de obra e é resgatado pelos Bombeiros

Um cachorro caiu em um buraco de uma obra no bairro São Jerônimo, em Americana, e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a publicação em redes sociais da dona do animal, ele saiu pra dar uma voltinha como de costume e demorou pra voltar. Quando foram procurar, o animal tinha caído em um buraco de uma obra aberta de um supermercado.

A dona do animal reclamou da obra sem proteção. “Esse teve um final feliz, mas outros podem não ter a mesma sorte. Obras devem ser fechadas com tapumes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no resgate do animal, que saiu ileso do incidente.