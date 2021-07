Romeu é um cãozinho que estava no CCZ (Zoonoses) de Americana, foi adotado no final de semana e sumiu logo depois do primeiro passeio na região do São Roque.

Ele foi para a feirinha de adoção no sábado, a família o levou para passear no sábado mesmo e pelo que se apurou o cãozinho escapou ainda no sábado e partiu sem rumo certo.