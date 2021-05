Cachorrinha agredida em elevador em Americana

Uma cachorrinha foi resgatada na quinta-feira (13) no bairro Cariobinha em Americana após ser agredida no elevador do prédio onde vive. Ela foi agredida pelo namorado da dona do animal e o ataque foi flagrado pelas câmeras. De acordo com o boletim de ocorrência, após imagens da agressão serem divulgadas nas redes sociais, a equipe do delegado Bruno Lima seguiu com um mandado de busca e apreensão até o local onde o animal fica, no imóvel encontraram a mulher de 52 anos, proprietária do imóvel e do animal.

A violência ocorreu no último dia 9 de maio porém imagens do circuito interno foram divulgadas nesta semana, é possível ver no vídeo que o agressor entra no elevador com o animal, levanta pela coleira e desfere diversos tapas. Com a força do tapa, a cachorra chega a girar no ar, pouco tempo depois o homem retorna ao elevador com compras e continua a desferir tapas na cadela. Depois disso, ele carrega o animal no colo e o acaricia.

Ao ser questionada, a mulher ficou indignada sobre o caso e que não sabia de nada, o homem que aparece nas imagens é seu namorado que tem acesso ao local, e somente visita a mulher aos finais de semana, ela mora sozinha no imóvel. A moradora e o cachorrinha, da raça Pinscher foram encaminhadas para a Central de Polícia Judiciária de Americana onde um boletim de ocorrência foi registrado e após ser ouvida, a mulher e o animal foram liberados, uma Ong de proteção à animais deve acompanhar o caso.

