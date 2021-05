Caça-níquel e cigarros de contrabando apreendidos em Americana

Após solicitação de um popular, equipe da Guarda Municipal se deslocou até o bairro Campo Limpo, em Americana, nesta quinta-feira, para averiguar a existência de máquina caça-níquel e cigarros provenientes do Paraguai.

Em contato com o proprietário do estabelecimento, a equipe informou da denúncia recebida sendo liberada a entrada da equipe no local. Os guardas constataram duas máquinas de jogo caça-níquel funcionando e 125 maços de cigarros paraguaio.

Foi acionado a perícia, que apreendeu o HD da máquina.

Diante dos fatos, os objetos e o proprietário foram apresentados no plantão de polícia, onde a autoridade registrou a ocorrência de jogo de azar, apreendendo o HD. Já o crime de contrabando foi encaminhado à Polícia Federal na cidade de Piracicaba, onde foi apreendido a mercadoria e o homem liberado.