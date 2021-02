PM faz caça às maquininhas em Americana e Santa Bárbara

Operação da Polícia Militar (PM) terminou com dezenas de maquininhas apreendidas em bares de Santa Bárbara d’ Oeste e Americana esta quinta-feira. A operação contra jogos de azar desencadeada na tarde contou com a participação da Força Tática e Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam).

Foram fiscalizados oito bares, quatro em cada município, sendo que em todos foram apreendidas máquinas caça-níqueis, totalizando 39, sendo que 33 delas são caça-níqueis e seis são para o “jogo do bicho”. Além dos objetos foram encontrados R$ 3.674.

Todas as maquinas foram encaminhadas as delegacias de cada cidade onde serão periciadas pelo Instituto Criminalista. Ninguém foi preso durante a operação.

