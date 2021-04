Cacá Bueno quebra jejum na Stock Car em Goiânia

Quem viu Cacá Bueno recebendo o troféu Pole Position Qualcomm Snapdragon pela conquista do primeiro lugar no grid foi surpreendido pela explosão de alegria do experiente piloto de 44 anos, que ao longo de duas décadas de atuação na categoria conquistou cinco títulos e permanece como o maior vencedor em atividade.

Ao tomar posse do troféu, façanha que também lhe concedeu dois pontos no campeonato, Bueno literalmente urrou de alegria, no mais puro desabafo de alguém que parece ter chegado ao final de uma fase difícil. “Estou feliz para caramba, mas é mais de alívio. Parece que eu tirei um caminhão das costas”, disse a um repórter. “Agora é vida nova”.

Façanha – A emoção é fácil de entender. O ano de 2020, quando terminou apenas no 17º lugar, foi o pior da carreira de Bueno na Stock Car. Além disso, o piloto carioca não cravava uma pole desde a etapa do Velopark de 2018. A façanha foi valorizada pelo fato de que, entre 32 carros inscritos, 28 registraram tempo dentro do mesmo segundo. “2020, quem acompanhou, sabe que foi terrível. E 2021, parece, vai ser um ano diferente. Desde o primeiro treino o carro funciona”, justificou o pole position.

“É óbvio que eu não vou fazer 12 poles positions, ninguém faz isso. Mas só de saber que a gente está começando o ano com uma boa equipe e com um grande carro, muda tudo. Muda o aspecto, a confiança. Já recebi mensagens. E muda a torcida, a relação com o patrocinador. Muda tudo. Vamos trabalhar para terminar o ano tão felizes quanto a gente tá começando, mas já pinta um ano diferente em 2021”, previu o pentacampeão.

A alegria pela pole foi grande, mas a dificuldade de conquista-la também. O tempo de Bueno foi apenas 0s005 melhor que o registrado pelo segundo colocado, o tricampeão Daniel Serra. Colado nele, o atual campeão – e também dono de três títulos –, Ricardo Maurício. O experiente Allam Khodair completou a segunda fila, fechando o grupo dos quatro Chevrolet Cruze que dominaram o treino. A terceira fila é toda dos Toyota Corolla: o atual vice-campeão Ricardo Zonta ficou em quinto, seguido pela jovem promessa Bruno Baptista, um nome a ser observado em 2021.

Apenas 5 milésimos – “Largar em segundo é bom. Mas, claro, nós tínhamos carro para brigar pela pole”, ponderou Daniel Serra. “A diferença foi de apenas 5 milésimos de segundo. No Q1, o carro estava muito bom, impressionantemente bom. Temos um bom carro para a corrida. E agora temos que pensar o que cada um vai fazer de estratégia, pensar nas possibilidades e começar o campeonato”, completou.

“Foi super positivo. O meu carro estava muito dianteiro na curva 1, fizemos alguns ajustes para a classificação e acho que foi isso que me colocou no Q2 e Q3”, contou Ricardo Maurício. “Só tenho que agradecer a equipe pelo trabalho. Em todos os treinos, o carro foi evoluindo. Estamos a apenas 40 centésimos de segundos do Cacá, bem vivos na briga e ainda tem muita água para rolar”, completou o campeão de 2020.

A Stock Car dará a largada para sua 43ª temporada neste domingo, a partir das 15h10. Serão duas corridas valendo pela primeira etapa no autódromo de Goiânia. A primeira terá 25 minutos de duração, com a segunda prova, de 20 minutos, largando logo a seguir. As duas corridas serão separadas por apenas uma volta de realinhamento dos competidores – ou seja, não haverá interrupção entre uma e outra.

A etapa será transmitida ao vivo pela Band, Sportv, além do canal AutoVideos (Facebook e Twitch). No exterior, a competição será mostrada, também ao vivo, pelo Carburando, maior programa de esportes a motor da Argentina, e o Motorsport.tv, principal canal de transmissão de automobilismo, com público potencial de 4,3 bilhões de pessoas.

Confira o grid de largada para a abertura da temporada da Stock Car Pro Series:

1º – Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – 1min26s863

2º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – 1min26s868

3º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – 1min26s903

4º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – 1min26s915

5º – Ricardo Zonta (RCM/Toyota Corolla) – 1min27s023

6º – Bruno Baptista (RCM/Toyota Corolla) – 1min27s088

7º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – 1min27s096

8º – Gaetano di Mauro (KTF Racing/Chevrolet Cruze) – 1min27s171

9º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – 1min27s212

10º – Gabriel Casagrande (A. Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) – 1min27s219

11º – Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – 1min27s222

12º – Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – 1min27s270

13º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – 1min27s295

14º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) – 1min27s421

15º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – 1min27s457

16º – Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – 1min27s348

17º – Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) – 1min27s349

18º – Christian Hahn (Blau Motorsport II/Chevrolet Cruze) – 1min27s399

19º – Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – 1min27s435

20º – Sergio Jimenez (MX Piquet Sports/Toyota Corolla) – 1min27s436

21º – Pedro Cardoso (KTF Racing/Chevrolet Cruze) – 1min27s445

22º – Beto Monteiro (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – 1min27s552

23º – Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) – 1min27s567

24º – Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – 1min27s653

25º – Guga Lima (A. Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) – 1min27s667

26º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – 1min27s688

27º – Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – 1min27s713

28º – Felipe Lapenna (Hot Car/Chevrolet Cruze) – 1min27s795

29º – Max Wilson (Full Time Sports/Toyota Corolla) – 1min27s932

30º – Gustavo Frigotto (RKL/Chevrolet Cruze) – 1min28s626

31º – Tuca Antoniazi (Hot Car/Chevrolet Cruze) – 1min29s042

32º – Nelson Piquet Jr. (MX Piquet Sports/Toyota Corolla) – sem tempo