Cabral recebe coordenador regional do Republicanos

O vereador Edgardo Cabral (Republicanos) recebeu esta semana o coordenador do partido na Região Metropolitana de Campinas, Saulo Rodrigues. Na reunião, que ocorreu no gabinete do parlamentar, na Câmara de Sumaré, os correligionários discutiram projetos futuros para o município.

Segundo o vereador, a conversa girou em torno de “projetos voltados aos idosos e a nossos jovens. Sabemos da importância de ampararmos quem muito já contribuiu para o desenvolvimento de nossa cidade, e também de estimularmos aqueles que ainda tem muito a colaborar com o crescimento de Sumaré”, disse o parlamentar sumareense.