Cabo Natal toma a dianteira na Câmara novaodessense

O vereador mais votado em Nova Odessa nas últimas eleições, com 1.187 votos, Cabo Natal (Avante) tem tido atuação de destaque neste princípio de legislatura. Aparentemente aliado do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD), Natal tem se mostrado também questionador e levando as demandas diretamente ao Poder Executivo.

O novato na política não se deixou abater por não conseguir a Presidência da Câmara em 1º de janeiro. Na ocasião, contou apenas com o próprio voto, mediante seis do eleito – Elvis Ricardo Garcia-Pelé (PSDB) – e dois de Antônio Alves Teixeira-Professor Antônio (PSD). Aparentemente assimilou o golpe sofrido e buscou ter a dianteira dos trabalhos parlamentares.

As vezes um pouco afoito, ou abordando assuntos recorrentes de vereadores passados, Natal por outro lado é muito proativo e se movimenta bastante no dia a dia. Inclusive tem levado uma tenda como ‘Gabinete Itinerante’ para diversos lugares. Ele integra o bloco parlamentar formado junto dos vereadores Professor Antônio (PSD) e Márcia Rebeschini (PV).

Natal tem defendido bandeiras que trazem cobranças à Prefeitura, não se limitando a apresentar Indicações e Requerimentos com reivindicações mornas e comuns. Já foi cobrado publicamente por adversários, mas assegura: “Doa a quem doer. Se tiver investigação (contra o prefeito), vamos investigar. Pode contar comigo em todas as situações”, garante.

No afã de mostrar serviço, o policial militar Natal recebeu parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara, contrário à tramitação do projeto de lei que institui o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas). A iniciativa de propor projeto é privativa do Poder Executivo e não do Legislativo, ou seja, do prefeito e não do vereador.

Outro fator de destaque é a intermediação de recursos para o município. Recentemente Cabo Natal divulgou R$ 150 mil obtidos para investimento em projetos esportivos, através do deputado federal Coronel Tadeu (PSL). Com frequência, o vereador publica fotos e vídeos mostrando conversas com outros deputados estaduais e federais, na busca por verbas à cidade.