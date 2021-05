Cabo Natal questiona contrato de solda e locação em Nova Odessa

O vereador Sílvio Cabo Natal (Avante), de Nova Odessa, teve aprovado requerimento na sessão da Câmara realizada na segunda-feira (26) pedindo informações sobre o contrato de serviços de solda e locação de máquinas e equipamentos prestados por uma empresa à Prefeitura de Nova Odessa. O parlamentar afirma que os valores “chamam a atenção” e vai fiscalizar.

Por meio do ofício endereçado ao Poder Executivo, Cabo Natal quer saber dos serviços prestados ao longo dos últimos anos. “Algumas despesas realizadas pelo município (com a empresa) chamam a atenção, seja por sua natureza ou o valor”, aponta. Com a aprovação em plenário, a Prefeitura tem prazo para enviar a documentação requisitada.

Natal solicitou cópia de documentos relacionados à contratação da empresa, como processo licitatório integral, do contrato celebrado e de eventuais aditamentos, das notas fiscais emitidas, dos comprovantes de pagamento e dos serviços prestados. “Tudo que estamos fazendo é em defesa do interesse público e buscando o uso devido dos recursos”, defende.

O vereador foi até a Garagem Municipal e verificou que a serralheria fica no interior do órgão público. “Além de usar o espaço, usa as ferramentas e material da Prefeitura”, aponta Cabo Natal. Levantamento feito pelo parlamentar mostra que, de 2015 até janeiro de 2021, teriam sido pagos mais de R$ 2,1 milhões com o aluguel do caminhão e os serviços de soldas.

“Não sei quem administra o Portal da Transparência (da Prefeitura). Mas não dá pra verificar todos dados concretos”, lamenta Natal. “O meu compromisso é com o povo da cidade. Vou fazer fiscalização dentro da legalidade, usar o estreito cumprimento do dever legal. E, se tiver irregularidade, é o Ministério Público que vai se manifestar”, completa.