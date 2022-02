Cabo Natal comemora R$ 880 mil em emendas

No início do seu segundo ano de mandato, o vereador Sílvio Natal, o Cabo Natal, comemora a conquista de R$ 880 mil em emendas parlamentares destinadas ao município de Nova Odessa. “A função do vereador é fiscalizar, mas também auxiliar a administração com a obtenção de recursos que viabilizem obras e projetos em benefício da população”, afirmou.

Entre os recursos estão R$ 150 mil conquistados junto ao deputado federal Coronel Tadeu para realização de um campeonato de futebol regional society de categoria de base. “Esse recurso já está à disposição da prefeitura”, disse Natal.

Entre os deputados estaduais, três atenderam aos pedidos do vereador. Marcos Damásio destinou R$ 280 mil para investimento no projeto esportivo Areninhas, com a previsão de construção de um campo de futebol society no Jardim Planalto. Neste caso, a prefeitura tem que apresentar um projeto básico, que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Obras, para, após o devido cadastro junto ao Governo do Estado, receber o recurso.

Tenente Coimbra, também deputado estadual, direcionou R$ 150 mil do orçamento do Governo do Estado para a aquisição de uma viatura. “Sugeri que esse veículo seja utilizado para implantar no município de Nova Odessa o Projeto Maria da Penha, com uma equipe destinada especialmente para o atendimento dos casos de violência doméstica e contra mulheres”, explicou Natal. Este recurso já foi disponibilizado para a prefeitura, que deve realizar a licitação para aquisição do veículo.

O maior recurso foi destinado pelo deputado estadual Campos Machado, com R$ 300 mil que devem ser investidos em infraestrutura. “Neste caso, solicitei que os recursos sejam direcionados para a reforma ou construção de uma praça no Jardim Marajoara, no terreno em frente ao Residencial Terra Brasil”, afirmou o vereador. Neste caso a prefeitura deve cadastrar o projeto básico junto ao Governo do Estado antes de licitar a obra.