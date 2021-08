Cabo Natal cobra grana da segurança pública e Tiãozinho quer ensino bilíngüe

O vereador Sílvio Natal, o Cabo Natal, está cobrando da Prefeitura de Nova Odessa a correta aplicação dos recursos decorrentes do prêmio “Parcerias em Ação”, entregue pelo Governo do Estado a cidades com boas performances nas áreas de Saúde, Educação e Segurança no fim do ano passado. Como premiação, o Município assinou um convênio com o Governo do Estado no valor de R$ 250 mil para ser investido na área da segurança. Na primeira edição da premiação, Nova Odessa foi reconhecida pela redução do índice de roubos.

O programa Parcerias Municipais foi lançado em 2019 com objetivo de intensificar a cooperação entre o Estado e os municípios paulistas, de forma a incrementar a execução das políticas públicas localmente, respeitando as peculiaridades, desafios e vocações de cada cidade.

De acordo com estatísticas divulgadas pela SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública), à época da premiação, Nova Odessa contabilizava queda de 51,6% no número de roubos, no acumulado entre janeiro e outubro de 2020.

“Sou um defensor da segurança público e dedico meu trabalho à busca de melhorias nessa área por entender que uma cidade segura é o desejo de todos os cidadãos. Até agora não tivemos informações sobre a aplicação desses recursos que deveriam ser destinados exclusivamente para projetos e aquisições que ampliassem as ações de combate ao crime em nossa cidade”, afirmou o vereador Cabo Natal.

Diante da inércia do município, o vereador protocolou requerimento que está na pauta da sessão da próxima segunda-feira e questiona se a prefeitura recebeu o recurso proveniente do referido convênio e, em caso afirmativo, onde o recurso foi aplicado. Caso o recurso não tenha sido recebido, quais motivos justificariam o atraso no recebimento.