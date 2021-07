Cabo Natal avalia 1o semestre na Câmara de Nova Odessa

Campeão de votos para vereador em Nova Odessa, Cabo Natal falou ao NM, desta vez avaliando o primeiro semestre como vereador e com a experiência da passagem do tempo na política. Ele bombou nas urnas no ano passado e alcançou 1.187 votos. Abaixo a avaliação feita pelo vereador a pedido do NM

Embora seja um vereador de primeiro mandato, não tendo apadrinhamento político. Venho trabalhando e seguindo os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, imparcialidade, eficiência.

Sou uma pessoa autodidata. Procuro aprender muito rápido. Tenho procurado falar e fazer o que o povo pensa e deseja que todos os vereadores façam, ou seja, um trabalho voltado para a coletividade, fiscalizando e atendendo toda a população, objetivando sempre o bem comum, cobrando o bom uso do dinheiro público, visando sempre a causa pública e seu interesse.

Tenho feito várias proposituras com bastante coerência e efetividade, desenvolvendo um trabalho no que eu acredito ser de bastante valia.

Tenho recebido várias demandas: denúncias, solicitações e sugestões, sempre dando retorno às pessoas.

Nesses quase sete meses de mandato acredito que tenho feito um bom trabalho, pois tenho alcançado o objetivo que a sociedade deseja e clama, inclusive recebo elogios de toda parte da população Novaodessense.

Conservo a autonomia do meu mandato, sem defender este ou aquele grupo político.

Tenho trabalhado para toda a cidade que acredita em uma nova política com bastante transparência, eficiência nas ações e bastante respeito às leis.