Cabo Natal assume Diretório do Avante em Nova Odessa

O vereador Cabo Natal, de Nova Odessa, assumiu a presidência do partido Avante, pelo qual foi eleito no ano passado com 1.187 votos. O presidente da sigla até então era o também policial militar Tenente José Darci Secco, que no ano passado concorreu a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo Capitão Jackson (Avante).

“Eu assumo a presidência com esta nova missão e convoco aqueles e aquelas que acreditam ser possível fazer política de forma diferente e também que queiram contribuir para fortalecimento deste ideal, para que se juntem à Família Avante”, ressaltou Cabo Natal. O vereador frisou que o grupo político é o mesmo desde 2018 e busca se fortalecer.

O Diretório Estadual informou que a mudança ocorre em “reconhecimento ao trabalho exemplar dos candidatos e membros da Executiva Municipal, que culminou com a eleição do vereador mais votado da cidade”. A sigla reafirma, com a assunção do novo presidente, “o compromisso de avançar com os projetos políticos que atendam o interesse público e o bem comum”.

Nos bastidores comenta-se que Cabo Natal pode vir a disputar uma vaga de deputado estadual, ou até mesmo federal, nas eleições de 2022. O vereador já disse que tem sido procurado por lideranças regionais e até estaduais do Avante, mas pretende se reunir antes com seu grupo político para estudar e analisar as propostas.