Cabo Natal aposta em gabinete itinerante

O vereador novato Cabo Natal (Avante) iniciou este final de semana em Nova Odessa seu projeto de ‘gabinete itinerante’. Na manhã deste sábado (9), das 08h às 12h ele esteve com sua assessoria e o seu gabinete na Praça Vera Luzia Samartim Lorenzi no bairro Jardim Marajoara. “Nosso objetivo é facilitar o acesso da população ao poder legislativo, bem como estreitar esse relacionamento entre o munícipe e o vereador”, disse.

No primeiro dia passaram em seu gabinete quinze pessoas, sendo destacadas várias reclamações no tocante a conservação e manutenção da praça e vias públicas, limpeza de bueiros, falta de calçada em alguns lotes e na entrada principal do bairro, sinalização horizontal e vertical nas vias, viabilizar construção de espaço de lazer para futebol, voleibol e basketball, perturbação do socego público, maior efetividade das rondas preventivas da Guarda Municipal Civil e da Polícia Militar e ampliar o horário e viabilizar um atendimento maior e melhor no pronto socorro do bairro.

Vale lembrar também que o Cabo Natal foi o vereador mais votado da cidade nas últimas eleições e vem trazendo um forte discurso de “Mandato participativo e colaborativo”.